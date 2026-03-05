Готовит неожиданные шаги: Израиль переходит к новому этапу войны с Ираном
Армия обороны Израиля переходит к новому этапу войны против Ирана и увеличивает интенсивность ударов по иранским объектам.
Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, сообщает The Jerusalem Post.
ЦАХАЛ объявил новый этап войны против Ирана
— Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, во время которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям, — заявил Замир.
Он отметил, что первые 24 часа операции Roaring Lion (Рычащий лев) стали решающими.
Тогда израильские военно-воздушные силы фактически “проложили путь к Тегерану”.
— У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать, — отметил начальник израильского Генштаба.
Замир сообщил, что с начала операции израильские силы уничтожили около 80% систем противовоздушной обороны Ирана и более 60% пусковых установок баллистических ракет.
— Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался, — подчеркнул Замир.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ добавил, что операция проводится в рамках “исторического сотрудничества” двух самых мощных армий мира — Израиля и США.
По его словам, сейчас они полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.
Замир объяснил, что откладывать операцию было невозможно. Тегеран приближался к так называемой “зоне иммунитета”, после которой угроза могла возрасти в несколько раз.
На ливанском направлении, по словам Замира, прошлой ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения Хезболлы по прозвищу Фидаа.
По информации израильской стороны, он отвечал за гибель израильских гражданских и военных.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана. В Тегеране и ряде других крупных городов прогремели многочисленные взрывы.
Позже президент США Дональд Трамп и Армия обороны Израиля подтвердили, что аятолла Али Хаменеи погиб в результате атаки в своей резиденции, которая была полностью разрушена.