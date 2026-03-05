Армия обороны Израиля переходит к новому этапу войны против Ирана и увеличивает интенсивность ударов по иранским объектам.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, сообщает The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ объявил новый этап войны против Ирана

— Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, во время которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям, — заявил Замир.

Он отметил, что первые 24 часа операции Roaring Lion (Рычащий лев) стали решающими.

Тогда израильские военно-воздушные силы фактически “проложили путь к Тегерану”.

— У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать, — отметил начальник израильского Генштаба.

Замир сообщил, что с начала операции израильские силы уничтожили около 80% систем противовоздушной обороны Ирана и более 60% пусковых установок баллистических ракет.

— Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался, — подчеркнул Замир.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ добавил, что операция проводится в рамках “исторического сотрудничества” двух самых мощных армий мира — Израиля и США.

По его словам, сейчас они полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

Замир объяснил, что откладывать операцию было невозможно. Тегеран приближался к так называемой “зоне иммунитета”, после которой угроза могла возрасти в несколько раз.

На ливанском направлении, по словам Замира, прошлой ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения Хезболлы по прозвищу Фидаа.

По информации израильской стороны, он отвечал за гибель израильских гражданских и военных.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана. В Тегеране и ряде других крупных городов прогремели многочисленные взрывы.

Позже президент США Дональд Трамп и Армия обороны Израиля подтвердили, что аятолла Али Хаменеи погиб в результате атаки в своей резиденции, которая была полностью разрушена.

