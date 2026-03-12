Деякі американські засоби протиповітряної оборони перемістили з Європи на Близький Схід на тлі війни проти Ірану.

Переміщення ППО США з Європи на Близький Схід

Про це заявив командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич, повідомляє CNN.

За його словами, деякі американські засоби ППО з Європи перемістили на Близький Схід через війну проти Ірану.

Як зазначив американський генерал, Європейське командування Збройних сил США використало деякі можливості з протиповітряної оборони для захисту союзників з НАТО у східному Середземномор’ї.

У вівторок, 10 березня, у Центральному командуванні ЗС США заявили, що Сполучені Штати Америки завдали ударів по понад 5 тис. цілей внаслідок збройної операції проти Ірану.

12 березня агентство Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з висновками американської розвідки, повідомило, що у Вашингтоні не бачать ознак швидкого краху влади в Ірані, попри майже два тижні авіаударів США та Ізраїлю.

