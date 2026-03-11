Європарламент у середу, 11 березня, ухвалив два звіти щодо посилення оборонної політики Євросоюзу. Йдеться про створення спільного оборонного ринку, розвиток флагманських проєктів та розгляд України як невід’ємної частини оборонного ринку ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Включення України до оборонного ринку ЄС

Так, у першому звіті депутати закликають до збільшення та довгострокового фінансування оборони, спільних закупівель та зменшення залежності від постачальників, що не входять до ЄС. У підсумку гроші на оборону будуть витрачатися ефективніше, посилиться конкурентність.

Щоб подолати ринкові бар’єри, євродепутати в оборонній сфері виступають за підхід “купуй європейське”. Це зробить попит більш передбачуваним, стимулюватиме інвестиції в дослідження і розробки та збільшить виробництво.

Україна повинна розглядатися як невід’ємна частина оборонного ринку ЄС, наголошується у звіті.

— У новому світовому порядку, де домінують великі держави, єдиний європейський ринок оборони — це не амбітна ідея, а нагальна необхідність. Тільки повністю використовуючи потенціал єдиного ринку, ми можемо створити систему оборони, в якій кожне вкладене євро приносить інноваційність, безпеку та економічну ефективність, —заявив доповідач, німецький євродепутат Тобіас Кремер.

Звіт підтримали 393 голосами.

У другому звіті Європарламент наголошує, що держави-члени ЄС мають прогалини в оборонних можливостях: в протиповітряній та протиракетній обороні, артилерії, ракетах та боєприпасах, дронах та системах протидії БпЛА. Також Європа має прогалини у військовій мобільності, кібербезпеці, штучному інтелекті, електронній війні, наземних та морських бойових діях.

На думку депутатів Європарламенту, ці прогалини значно послаблюють здатність ЄС стримувати загрози.

Європарламент закликав країни ЄС, які беруть участь у відповідних ініціативах, швидко перейти до запуску проєктів в межах Дорожньої карти підготовки до оборони 2030. Серед таких ініціатив — Європейська ініціатива з оборони від дронів, Східний фланг, Щит протиповітряної оборони та Щит оборони космосу.

Звіт ухвалили 448 голосами.

Раніше повідомлялося, що у Брюсселі розглядають альтернативний механізм фінансування для України на випадок, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати кредит на €90 млрд.

