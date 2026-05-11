Переговори про вступ України до ЄС можуть перейти в активну фазу вже влітку — у Єврокомісії назвали можливі строки відкриття кластерів.

Про це 11 травня перед початком зустрічі Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише Укрінформ.

Україна може отримати суттєвий прогрес у процесі євроінтеграції вже найближчими місяцями.

За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, перший кластер може бути відкритий до кінця червня — під час головування Кіпру в Раді ЄС, тоді як інші напрями переговорів планують запустити вже наступного місяця, у липні.

Вона висловила сподівання, що держави-члени якнайшвидше ухвалять рішення про офіційний запуск усіх переговорних кластерів.

Марта Кос наголосила, що значна частина підготовчої роботи вже виконана, тому формальне відкриття кластерів фактично є технічним кроком.

Водночас у Єврокомісії продовжують консультації з країнами-членами щодо поглиблення поступової інтеграції України не лише в межах спільного ринку, а й у сферах безпеки та інших політик ЄС.

Єврокомісарка також зазначила, що налаштована оптимістично щодо подальшого розвитку переговорного процесу.

Нагадаємо, 1 травня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що підписання угоди про членство України в ЄС можливе вже у 2027 році.

Такий прогноз пов’язаний з планами закрити більшість переговорних розділів щодо вступу України до ЄС упродовж 12–18 місяців.

Наразі країна має 145 вимог Євросоюзу, переважна частина яких стосується адаптації українського законодавства до європейських стандартів.

Крім того, триває робота за всіма шістьма переговорними кластерами.

У березні Україна отримала другу частину умов від Єврокомісії.

