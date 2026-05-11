Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут перейти в активную фазу уже летом — в Еврокомиссии назвали возможные сроки открытия кластеров.

Об этом 11 мая перед началом встречи Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Укринформ.

Украина может получить существенный прогресс в процессе евроинтеграции в ближайшие месяцы.

По словам еврокомиссарки по вопросам расширения Марты Кос, первый кластер может быть открыт до конца июня во время председательства Кипра в Совете ЕС, в то время как другие направления переговоров планируют запустить уже в следующем месяце, в июле.

Она выразила надежду, что государства-члены поскорее примут решение об официальном запуске всех переговорных кластеров.

Марта Кос подчеркнула, что значительная часть подготовительной работы уже выполнена, поэтому формальное открытие кластеров фактически является техническим шагом.

В то же время, в Еврокомиссии продолжают консультации со странами-членами по углублению постепенной интеграции Украины не только в рамках общего рынка, но и в сферах безопасности и других политик ЕС.

Еврокомиссар также отметила, что настроена оптимистично по дальнейшему развитию переговорного процесса.

Напомним, 1 мая вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что подписание соглашения о членстве Украины в ЕС возможно уже в 2027 году.

Такой прогноз связан с планами закрыть большинство переговорных разделов по вступлению Украины в ЕС в течение 12–18 месяцев.

В настоящее время у страны есть 145 требований Евросоюза, большая часть которых касается адаптации украинского законодательства к европейским стандартам.

Кроме того, продолжается работа по всем шести переговорным кластерам.

В марте Украина получила вторую часть от Еврокомиссии.

