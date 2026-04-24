Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився за тісніше залучення України до діяльності Євросоюзу.

Однак він наголосив, що швидкий вступ України до ЄС неможливий.

Про це Мерц заявив у п’ятницю, 24 квітня, після саміту глав держав та урядів ЄС у Нікосії.

– Усім зрозуміло, що негайний вступ України до ЄС, звісно, неможливий, – зазначив Мерц.

Він сказав, що прагне “забезпечити тіснішу інтеграцію України в європейські інституції”.

За словами канцлера, можлива участь президента України у засіданнях Європейської Ради без права голосу.

Він додав, що Україна може бути поступово включена до окремих сфер політики залежно від стану реформ.

Фрідріх Мерц заявив, що необхідно застосувати “процес зі стратегією поступового зближення України з ЄС, наприкінці якого, звісно, має стояти повноправне членство”.

– Але нам потрібні проміжні кроки. Я неодноразово говорив про це в останні дні з президентом Зеленським. (…) Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства, – наголосив канцлер Німеччини.

Україна має офіційний статус кандидата на вступ до Євросоюзу з червня 2022 року.

Відтоді початок конкретних переговорів блокував проросійський і критично налаштований до України уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном.

Нещодавно його політична сила зазнала поразки на виборах, тому він має поступитися посадою проєвропейському Петеру Мадяру.

У межах саміту лідери країн ЄС провели 24 квітня спільну вечерю з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Зеленський закликав європейських лідерів надати конкретні обіцянки щодо вступу України до ЄС. Проте він не отримав чіткий графік, повідомляє AFP.

Президент України заявив, що державі “не потрібне символічне членство в ЄС”.

Джерело : Deutsche Welle

