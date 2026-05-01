Більшість переговорних розділів щодо вступу України до ЄС планують закрити вже упродовж 12–18 місяців, що дозволить вийти на підписання угоди про членство у 2027 році.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Вступ України до ЄС: що відомо

За словами Качки, Україна вже провела значну підготовчу роботу на технічному рівні, попри політичні труднощі, які виникали раніше. Європейський Союз передав українській стороні всі необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів наперед.

— Загалом ми маємо 145 вимог ЄС. Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС, — сказав він.

Наразі робота ведеться за всіма шістьма переговорними кластерами. У березні Україна отримала другу частину умов від Єврокомісії, а офіційне відкриття кластерів очікується вже у липні в межах міжурядової конференції.

Після підписання угоди про вступ до Європейського Союзу вона підлягатиме ратифікації в парламентах усіх держав-членів ЄС та України.

Раніше Тарас Качка заявляв, що Україна може підписати угоду про вступ до ЄС уже у 2027 році навіть у разі, якщо частина технічних вимог ще залишатиметься в процесі виконання.

За його словами, ключовим для такого рішення є прогрес у сфері верховенства права, тоді як низку технічних питань можна доопрацьовувати вже після підписання угоди.

Віцепрем’єр наголошував, що для вступу Україні необхідно завершити важливі реформи, зокрема у судовій та правоохоронній системах, а також ухвалити значний пакет законів — орієнтовно близько 300.

Джерело : Суспільне

