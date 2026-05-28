Минулого тижня правоохоронці Нідерландів провели масштабну операцію проти компаній, яких підозрюють у порушенні санкцій ЄС та співпраці з проросійськими хакерами. Під час рейдів у двох дата-центрах було вилучено близько 800 серверів, що належали хостинговим провайдерам WorkTitans та MIRhosting.

Про це повідомляє Bloomberg.

Викриття мережі хакерів РФ

За версією нідерландської Служби фінансової інформації та розслідувань, компанії здавали сервери в оренду структурам, пов’язаним із двома братами з Молдови — Юріє та Іваном Некуліті. Торік Європейський Союз включив їх до санкційного списку через підозри у допомозі російським державним хакерським угрупованням.

Як пише нідерландська газета Volkskrant, мережі WorkTitans та MIRhosting активно використовувалися під час серії кібератак на урядові установи Данії у листопаді 2025 року. Відповідальність за атаки тоді взяло на себе проросійське угруповання NoName057(16), яке Європол раніше звинувачував у численних кібератаках на державні сайти та банківські сервіси в країнах Європи.

Група спеціалізується на DDoS-атаках — перевантаженні сайтів великим потоком запитів, через що сервіси перестають працювати. Минулого року хакери, зокрема, атакували поштову службу Франції під час різдвяних свят, що спричинило затримки доставки посилок.

У Міністерстві юстиції США заявляли, що NoName057(16) була створена як прихований проєкт за участі співробітників організації, пов’язаної з Кремлем — Центру вивчення та моніторингу молодіжного середовища. За даними американської сторони, учасникам атак навіть виплачували винагороди у криптовалюті залежно від кількості проведених кібератак.

Британський експерт із кібербезпеки, консультант компанії Acumen Cyber Сіан Гіслі зазначив, що проросійські хакери значно більше залежать від західної інфраструктури, ніж визнають публічно. Саме це робить їх вразливими для міжнародних поліцейських операцій, хоча процес блокування таких мереж часто займає багато часу.

У межах розслідування нідерландські правоохоронці затримали власника WorkTitans Юсефа Зінада та засновника MIRhosting Андрія Нестеренка. Останній — 39-річний громадянин РФ, який проживає в Нідерландах і відомий також як концертний піаніст та лауреат музичних премій.

Нестеренко у дописі в LinkedIn підтвердив, що раніше співпрацював із одним із братів Некуліті, однак заявив, що припинив контакти після запровадження санкцій. Він також заперечив будь-яку причетність MIRhosting до незаконної діяльності та наголосив, що компанія не фіксувала підозрілої активності у своїй мережі.

Юсеф Зінад, а також Юріє та Іван Некуліті публічно ситуацію наразі не коментували.

У січні 2026 року СБУ повідомляла, що Департамент кібербезпеки нейтралізував понад 14 тис. кібератак на державні ресурси та стратегічні об’єкти з початку повномасштабної війни.

