Департамент кібербезпеки СБУ від початку вторгнення РФ нейтралізували понад 14 тис. великих кібератак та інцидентів, спрямованих на центральні органи влади та стратегічні об’єкти України.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ нейтралізувала 14 тис. масштабних кібератак ворога

– ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам РФ, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням, – зазначив керівник ДКІБ Володимир Карастельов у документальному фільмі Кіберщит України.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тис. таких спроб.

Служба безпеки також активно бореться з ворожою інформаційною активністю, зокрема нейтралізує ІПСО, які Росія поширює проти України та її партнерів.

Карастельов повідомив, що у 2025 році українські кіберфахівці відбили понад 3 тис. атак ворога на державні системи.

Виявлено, що більшість кібератак РФ мала на меті знищити цифрові сервіси або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств у енергетичній, транспортній та оборонній сферах.

У фільмі експерти СБУ розповіли, як вдається протидіяти проникненню та блокуванню важливих урядових і військових мереж, відбивати DDoS-атаки, фішингові кампанії, боротися з кібершпигунством і цифровим тероризмом.

– Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати. Важливо знати, що ДКІБ СБУ робить усе, аби захистити інформаційний і цифровий простір нашої держави, – резюмував Карастельов.

