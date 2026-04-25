Німецький уряд вважає, що Росія може бути відповідальною за фішингові атаки у месенджері Signal, спрямовані проти високопосадових політиків, дипломатів, військових офіцерів і журналістів.

Про це пише 25 квітня Reuters з посиланням на урядові джерела.

Уряд Німеччини підозрює РФ в атаках на Signal

Внутрішня розвідка Німеччини та Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини цього року попереджали про атаки на користувачів месенджерів, імовірно здійснені державною організацією.

Федеральні прокурори Німеччини заявили в п’ятницю, 24 квітня, що розслідують фішингові атаки в месенджері Signal з середини квітня, відмовившись надавати деталі.

Москва неодноразово заперечувала, що здійснює хакерські операції проти інших країн.

Нагадаємо, в лютому німецький залізничний концерн Deutsche Bahn зазнав масштабної кібератаки, за якою, ймовірно, можуть стояти російські хакери.

У результаті серії DDoS-атак на системи Deutsche Bahn було порушено роботу сервісу бронювання квитків і системи інформування пасажирів.

Це спричинило збої в роботі критично важливої транспортної інфраструктури однієї з найбільших економік ЄС.

