Уночі проти 14 червня українські війська завдали низки ударів по важливих об’єктах ворога в Росії та на окупованих нею територіях.

Зокрема, було атаковано завод Азот у Тульській області РФ та нафтовий об’єкт у Ярославській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Оновлено о 13:42

Удар по заводу Азот у Тульській області

За словами Володимира Зеленського, 14 червня українські війська завдали низки ударів по об’єктах ворога в Росії та на окупованих нею територіях.

Зокрема, було уражено завод Азот у Тульській області РФ. Від роботи цього підприємства залежать можливості російської сторони з виробництва вибухових речовин.

Удар по нафтобазі Темп у Рибінську Ярославської області

Також підрозділи СБУ вдарили по нафтовому об’єкту у Ярославській області Росії, який мав значення для формування резервів держави-агресора. Ціль розташована на відстані понад 700 км від державного кордону України.

У Службі безпеки України повідомили, що йдеться про нафтобазу Росрезерву Темп, яка розташована у російському місті Рибінськ.

Як зазначили в СБУ, уражений об’єкт є частиною системи державного матеріального резерву Росії.

На нафтобазі зберігаються бензин, дизельне пальне та інші паливно-мастильні матеріали, які використовуються для постачання російських регіонів на північному сході країни.

Крім того, об’єкт відіграє важливу роль у формуванні стратегічних запасів пального для потреб російської армії.

Після атаки українськими безпілотниками на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Зокрема, зафіксовано щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine. More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Удар по станції Палкіно в Ярославській області

Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом у РФ Чорна іскра атакували нафтоперекачувальну станцію Палкіно в Ярославській області Росії.

За даними ССО, саме ця станція є важливою складовою магістрального нафтопроводу Сургут — Полоцьк. Через неї транспортується сира нафта, що надходить із Сибіру, після чого вона спрямовується до нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.

Після запуску Балтійської трубопровідної системи станція була включена до структури компанії Транснафта — Балтика та стала важливою ланкою логістичного ланцюга, який забезпечує експорт російської нафти через порт Приморськ у Ленінградській області.

Крім того, у шести російських аеропортах було запроваджено обмеження авіаруху.

За словами президента, з вечора 13 травня повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах Росії.

Удари також були завдані по об’єктах військової логістики окупаційних сил на тимчасово окупованій території України.

— Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували найбільший у Східній Європі хімічний завод Кримський титан в Армянську, який забезпечує російське військове виробництво діоксидом титану для захисних і стелс-покриттів техніки, а також сірчаною кислотою, яка є базовою сировиною для виробництва порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

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