Втрати ворога на 14 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 572-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,382 млн.

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Втрати ворога на 14 червня 2026 року

особового складу — близько 1 382 870 (+1 440);

танків — 12 020 (+5);

бойових броньованих машин — 24 753 (+14);

артилерійських систем — 44 010 (+57);

реактивних систем залпового вогню — 1 868 (+3);

засобів протиповітряної оборони — 1 419 (+1);

літаків — 436;

гелікоптерів — 353;

наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) ;

безпілотників оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132);

крилатих ракет — 4 733;

кораблів (катерів) — 33;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401);

спеціальної техніки — 4 288 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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