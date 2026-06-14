Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 14 червня: знищено 1440 окупантів, 57 артсистем та 2132 БпЛА
Втрати ворога на 14 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 572-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,382 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 14 червня 2026 року
- особового складу — близько 1 382 870 (+1 440);
- танків — 12 020 (+5);
- бойових броньованих машин — 24 753 (+14);
- артилерійських систем — 44 010 (+57);
- реактивних систем залпового вогню — 1 868 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 419 (+1);
- літаків — 436;
- гелікоптерів — 353;
- наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) ;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132);
- крилатих ракет — 4 733;
- кораблів (катерів) — 33;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401);
- спеціальної техніки — 4 288 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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