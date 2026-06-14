Втрати ворога на 14 червня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 440 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 572-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,382 млн.

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Втрати ворога на 14 червня 2026 року

  • особового складу — близько 1 382 870 (+1 440);
  • танків — 12 020 (+5);
  • бойових броньованих машин — 24 753 (+14);
  • артилерійських систем — 44 010 (+57);
  • реактивних систем залпового вогню — 1 868 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 419 (+1);
  • літаків — 436;
  • гелікоптерів — 353;
  • наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) ;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132);
  • крилатих ракет — 4 733;
  • кораблів (катерів) — 33;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401);
  • спеціальної техніки — 4 288 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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