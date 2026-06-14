Ночью против 14 июня украинские войска нанесли ряд ударов по важным объектам врага в России и на оккупированных ею территориях.

В частности, были атакованы завод Азот в Тульской области РФ и нефтяной объект в Ярославской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Обновлено в 13:42

Удар по заводу Азот в Тульской области

По словам Владимира Зеленского, 14 июня украинские войска нанесли ряд ударов по объектам врага в России и на оккупированных ею территориях.

В частности было поражено завод Азот в Тульской области РФ. От работы этого предприятия зависят возможности российской стороны по производству взрывчатых веществ.

Удар по нефтебазе Темп в Рыбинске Ярославской области

Также подразделения СБУ ударили по нефтяному объекту в Ярославской области России, который имел значение для формирования резервов государства-агрессора. Цель находится на расстоянии более 700 км от государственной границы Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что речь идет о нефтебазе Росрезерва Темп, расположенной в российском городе Рыбинск.

Как отметили в СБУ, пораженный объект является частью системы государственного материального резерва России.

На нефтебазе хранятся бензин, дизельное горючее и другие горюче-смазочные материалы, используемые для поставок российских регионов на северо-востоке страны.

Кроме того, объект играет немаловажную роль в формировании стратегических запасов горючего для нужд российской армии.

После атаки украинскими беспилотниками на нефтебазе загорелся масштабный пожар. В частности, зафиксировано по меньшей мере три крупных ячейки возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей для хранения.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine. More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Удар по станции Палкино в Ярославской области

Силы специальных операций совместно с повстанческим движением в РФ Черная искра атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​Палкино в Ярославской области России.

По данным ССО, именно эта станция является важной составляющей магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк. Через нее транспортируется сырая нефть, поступающая из Сибири, после чего она направляется в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортные терминалы.

После запуска Балтийской трубопроводной системы станция была включена в структуру компании Транснефть — Балтика и стала важным звеном логистической цепи, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.

Кроме того, в шести российских аэропортах было введено ограничение авиадвижения.

По словам президента, с вечера 13 мая воздушную тревогу объявляли в 28 регионах России.

Удары были нанесены по объектам военной логистики оккупационных сил на временно оккупированной территории Украины.

— Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определены задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом явилось лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине, — отметил Зеленский.

Напомним, 13 июня Силы беспилотных систем ВСУ атаковали крупнейший в Восточной Европе химический завод Крымский титан в Армянске, обеспечивающий российское военное производство диоксидом титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серной кислотой, являющейся базовым сырьем для производства порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

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