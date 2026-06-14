Ночью против 14 июня украинские войска нанесли ряд ударов по важным объектам врага в России и на оккупированных ею территориях.

В частности, были атакованы завод Азот в Тульской области РФ и нефтяной объект в Ярославской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Обновлено в 13:42

Удар по заводу Азот в Тульской области

По словам Владимира Зеленского, 14 июня украинские войска нанесли ряд ударов по объектам врага в России и на оккупированных ею территориях.

В частности было поражено завод Азот в Тульской области РФ. От работы этого предприятия зависят возможности российской стороны по производству взрывчатых веществ.

Тульська область Росії

Тульськая область Росии

Удар по нефтебазе Темп в Рыбинске Ярославской области

Также подразделения СБУ ударили по нефтяному объекту в Ярославской области России, который имел значение для формирования резервов государства-агрессора. Цель находится на расстоянии более 700 км от государственной границы Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили, что речь идет о нефтебазе Росрезерва Темп, расположенной в российском городе Рыбинск.

нафтобаза Темп у Рибінську

нефтебаза Темп у Рыбинске

Как отметили в СБУ, пораженный объект является частью системы государственного материального резерва России.

На нефтебазе хранятся бензин, дизельное горючее и другие горюче-смазочные материалы, используемые для поставок российских регионов на северо-востоке страны.

Кроме того, объект играет немаловажную роль в формировании стратегических запасов горючего для нужд российской армии.

После атаки украинскими беспилотниками на нефтебазе загорелся масштабный пожар. В частности, зафиксировано по меньшей мере три крупных ячейки возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей для хранения.

Удар по станции Палкино в Ярославской области

Силы специальных операций совместно с повстанческим движением в РФ Черная искра атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​Палкино в Ярославской области России.

По данным ССО, именно эта станция является важной составляющей магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк. Через нее транспортируется сырая нефть, поступающая из Сибири, после чего она направляется в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортные терминалы.

После запуска Балтийской трубопроводной системы станция была включена в структуру компании Транснефть — Балтика и стала важным звеном логистической цепи, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.

Кроме того, в шести российских аэропортах было введено ограничение авиадвижения.

По словам президента, с вечера 13 мая воздушную тревогу объявляли в 28 регионах России.

Удары были нанесены по объектам военной логистики оккупационных сил на временно оккупированной территории Украины.

— Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определены задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом явилось лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине, — отметил Зеленский.

Напомним, 13 июня Силы беспилотных систем ВСУ атаковали крупнейший в Восточной Европе химический завод Крымский титан в Армянске, обеспечивающий российское военное производство диоксидом титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серной кислотой, являющейся базовым сырьем для производства порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

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