Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін 14 червня провели телефонну розмову.

Трамп та Путін провели телефонну розмову

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що бесіда Путіна та Трампа тривала рівно 55 хвилин. Під час розмови президент США знову виступив за припинення бойових дій в Україні, пише російське видання ТАСС.

– Що стосується українського конфлікту, то Дональд Трамп знову наголосив на необхідності припинення військових дій. Він заявив, що готовий впливати як на європейських партнерів, так і на Київ, зокрема під час майбутніх контактів на саміті “сімки” (мається на увазі саміт G7, — Ред.), — заявив помічник Путіна.

Крім того, він стверджує, що “було наголошено”, що “недавні удари по цивільних об’єктах на російській території” заважають врегулюванню, не уточнивши, що саме має на увазі.

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Зазначається, що Путін підтвердив Трампу, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрічі, нехай приїжджає до Москви.

Путін і Трамп погодили, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом знову приїдуть до Росії.

Також вони обговорили двосторонні відносини і міжнародну ситуацію, зокрема меморандум США та Ірану, що готується.

За словами Ушакова, президент РФ привітав сьогодні президента США телефоном із 80-річчям.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 червня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп також провели телефонну розмову, яка тривала не менше 30 хвилин. Вони домовилися про зустріч на полях саміту G7, що відбудеться 15-17 червня у Франції.

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