Українська розвідка доповіла про результати оцінки внутрішньої ситуації в Російській Федерації та здобуті документи, які потрапляють на стіл керівництву Росії.

Йдеться про матеріали, що містять аналітику соціально-політичних процесів та прогностичні оцінки розвитку ситуації в РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, показавши відповідні фото документів.

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Зеленський показав, які документи потрапляють Путіну на стіл

Як зазначив Володимир Зеленський, українські розвідувальні служби доповіли про результати роботи щодо оцінки внутрішньої ситуації в Російській Федерації та аналізу документів, які надходять до російського керівництва.

Йдеться про матеріали, які потрапляють на стіл Володимиру Путіну та містять, зокрема, прогностичні оцінки соціальних настроїв у Росії.

— Були доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії. Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки, — зазначив глава держави.

Зокрема, зафіксовано тенденцію зростання рівня невдоволення росіян політикою керівництва РФ.

У розвідданих зазначається, що цей показник, імовірно, продовжить зростати та не досягне стабілізації до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Також повідомляється про зниження рівня підтримки правлячої партії, що, за оцінками, може призвести до необхідності значного розширення фальсифікацій.

Окремо фіксується зростання протестних настроїв у регіонах Росії.

Президент також наголосив, що тиск на Росію за війну триватиме й посилюватиметься, а внутрішні тенденції в РФ свідчать про необхідність завершення війни та досягнення справедливого миру.

За його словами, Україна залишається відкритою до переговорів про достойне врегулювання, однак нинішні сигнали з боку російського керівництва свідчать про продовження агресивного курсу.

Нагадаємо, на тлі масштабних атак на Україну президент України Володимир Зеленський озвучив очікування, що зустрічі з міжнародними партнерами на самітах G7, ЄС та НАТО завершаться конкретними рішеннями щодо посилення безпеки та підтримки у протидії російській агресії.

Фото: Володимир Зеленський

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