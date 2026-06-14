Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин 14 июня провели телефонный разговор.

Трамп и Путин провели телефонные разговор

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что беседа Путина и Трампа продолжалась ровно 55 минут. Во время разговора президент США вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине, пишет российское издание ТАСС.

— Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов оказывать влияние как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите „семерки“ (имеется в виду саммит G7, — Ред.), — заявил помощник Путина.

Кроме того, он утверждает, что “было отмечено”, что “недавние удары по гражданским объектам на российской территории” мешают урегулированию, не уточнив, что именно имеет в виду.

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Отмечается, что Путин подтвердил Трампу, что, если президент Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

Путин и Трамп согласовали, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.

Также они обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, в частности готовящийся меморандум США и Ирана.

По словам Ушакова, президент РФ поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием.

Напомним, что сегодня, 14 июня, Владимир Зеленский и Дональд Трамп также провели телефонный разговор, который длился не менее 30 минут. Они договорились о встрече на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня во Франции.

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