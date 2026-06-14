Говорили об Украине и визите Уиткоффа и Кушнера в Москву: Трамп и Путин провели разговор
- Дональд Трамп и Владимир Путин 14 июня провели телефонный разговор, который, по словам Юрия Ушакова, длился 55 минут.
- Во время беседы Трамп снова заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине и готовности влиять на Киев и европейских партнеров.
- Путин, по версии российской стороны, заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встречи, а Уиткофф и Кушнер в ближайшее время снова посетят Россию.
Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин 14 июня провели телефонный разговор.
Трамп и Путин провели телефонные разговор
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что беседа Путина и Трампа продолжалась ровно 55 минут. Во время разговора президент США вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине, пишет российское издание ТАСС.
— Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов оказывать влияние как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите „семерки“ (имеется в виду саммит G7, — Ред.), — заявил помощник Путина.
Кроме того, он утверждает, что “было отмечено”, что “недавние удары по гражданским объектам на российской территории” мешают урегулированию, не уточнив, что именно имеет в виду.
Отмечается, что Путин подтвердил Трампу, что, если президент Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
Путин и Трамп согласовали, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию.
Также они обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, в частности готовящийся меморандум США и Ирана.
По словам Ушакова, президент РФ поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием.
Напомним, что сегодня, 14 июня, Владимир Зеленский и Дональд Трамп также провели телефонный разговор, который длился не менее 30 минут. Они договорились о встрече на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня во Франции.