Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії країн G7 у Франції та можуть зустрітися в кулуарах заходу.

Про це повідомляє Суспільне.

Зустріч Трампа і Зеленського на полях G7: що відомо

Саміт Групи семи триватиме з 15 до 17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен.

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За словами високопосадовців адміністрації президента США, Трамп прибуде до Франції у понеділок. Того ж вечора він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

16 червня глава Білого дому візьме участь у робочій сесії лідерів G7. До неї також доєднається президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо можливої двосторонньої зустрічі між Трампом і Зеленським, один із чиновників зазначив, що лідери двох країн “можливо зустрінуться один із одним у кулуарах”.

Однак наразі окрема двостороння зустріч між президентами не запланована.

– Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше. Це те, що є пріоритетом президента Трампа, один із його головних пріоритетів, – заявив чиновник Білого дому на правах анонімності під час телефонної розмови.

Раніше видання Le Monde писало, що президент Франції Еммануель Макрон запросив лідерів країн Близького Сходу та президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який проходитиме 15–17 червня у французькому курортному місті Евіан.

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