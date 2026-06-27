США 26 червня завдали ударів по об’єктах в Ірані у відповідь на атаку по комерційному судну в районі Ормузької протоки.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

США завдали удару по Ірану

Американська авіація уразила місця зберігання іранських ракет і безпілотників, а також берегові радіолокаційні системи. У CENTCOM заявили, що операція стала відповіддю на атаку Іраном 25 червня судна M/V Ever Lovely безпілотником.

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Зазначається, що судно під прапором Сінгапуру прямувало з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману, коли стало ціллю атаки.

У США назвали дії іранських сил необґрунтованою агресією проти комерційного судноплавства, яка порушила режим припинення вогню та поставила під загрозу свободу навігації в одному з ключових світових торговельних маршрутів.

CENTCOM наголосив, що американські військові продовжують контролювати ситуацію в регіоні, забезпечувати безпечний рух цивільних суден і стежити за виконанням домовленостей із Тегераном.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран погодився на припинення вогню, однак будь-які нові атаки отримають відповідь.

— Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її виконали. Якщо у них є розбіжності щодо того, як застосовується Меморандум про взаєморозуміння, вони можуть зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством, — сказав Венс.

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для завершення воєнного конфлікту між країнами.

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