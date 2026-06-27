США вдарили по Ірану після атаки на судно в Ормузькій протоці
- США завдали ударів по складах ракет і дронів в Ірані.
- Атака стала відповіддю на напад на судно Ever Lovely в Ормузькій протоці.
- CENTCOM заявив про порушення режиму припинення вогню.
США 26 червня завдали ударів по об’єктах в Ірані у відповідь на атаку по комерційному судну в районі Ормузької протоки.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
США завдали удару по Ірану
Американська авіація уразила місця зберігання іранських ракет і безпілотників, а також берегові радіолокаційні системи. У CENTCOM заявили, що операція стала відповіддю на атаку Іраном 25 червня судна M/V Ever Lovely безпілотником.
Зазначається, що судно під прапором Сінгапуру прямувало з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману, коли стало ціллю атаки.
У США назвали дії іранських сил необґрунтованою агресією проти комерційного судноплавства, яка порушила режим припинення вогню та поставила під загрозу свободу навігації в одному з ключових світових торговельних маршрутів.
CENTCOM наголосив, що американські військові продовжують контролювати ситуацію в регіоні, забезпечувати безпечний рух цивільних суден і стежити за виконанням домовленостей із Тегераном.
Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран погодився на припинення вогню, однак будь-які нові атаки отримають відповідь.
— Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її виконали. Якщо у них є розбіжності щодо того, як застосовується Меморандум про взаєморозуміння, вони можуть зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством, — сказав Венс.
18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для завершення воєнного конфлікту між країнами.