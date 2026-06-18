США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для завершення воєнного конфлікту між країнами.

Документ передбачає негайне припинення бойових дій, поступове зняття санкцій з Тегерана, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та початок переговорів щодо остаточної мирної угоди.

США та Іран підписали меморандум

Текст меморандуму офіційно не оприлюднений іранською стороною, однак його ключові положення озвучили американські посадовці під час брифінгу для журналістів.

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Документ дистанційно підписали президент США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Водночас спікер іранського парламенту та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив державним ЗМІ, що його недовіра до США залишається, і що Іран “тримає палець на спусковому гачку”.

28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, в перший же день вбивши верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та високопоставлених військових чиновників.

Конфлікт призвів до зростання цін на енергоносії та інфляційного тиску, оскільки Іран фактично заблокував Ормузьку протоку — ключовий торговельний водний шлях, через який зазвичай проходить близько 20% світової нафти та скрапленого природного газу (СПГ).

Трамп заявив, що цей план дозволить запобігти світовій депресії.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Після оголошення про укладення угоди ціни на нафту знизилися.

Основні пункти меморандуму між США та Іраном

США та Іран оголошують про негайне і остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані, а також зобов’язуються не застосовувати силу один проти одного в майбутньому. Обидві країни погодилися поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не втручатися у внутрішні справи. Сторони мають укласти остаточну мирну угоду протягом 60 днів. За взаємною згодою цей термін може бути продовжений. США почнуть знімати морську блокаду Ірану одразу після підписання меморандуму та повністю завершать цей процес протягом 30 днів. Також Вашингтон зобов’язався вивести свої війська з околиць Ірану після укладення остаточної угоди. Іран гарантує безпечне проходження торговельних суден між Перською затокою та Оманським морем без стягнення додаткових платежів. Судноплавство має відновитися негайно, а повноцінна робота маршруту — протягом місяця. США разом із регіональними партнерами розроблять програму відновлення та економічного розвитку Ірану вартістю щонайменше $300 млрд. Вашингтон зобов’язується скасувати всі види санкцій проти Ірану, включно з американськими первинними та вторинними обмеженнями, а також санкціями, пов’язаними з міжнародними структурами. Іран повторно підтверджує відмову від придбання або створення ядерної зброї. Також сторони домовилися врегулювати питання запасів збагаченого урану під контролем МАГАТЕ. До підписання остаточної угоди сторони зберігатимуть статус-кво: Іран не розширюватиме свою ядерну програму, а США не вводитимуть нових санкцій і не нарощуватимуть військову присутність у регіоні. Міністерство фінансів США після підписання меморандуму почне видавати дозволи на експорт іранської нафти, нафтопродуктів та пов’язані фінансові й транспортні операції. Іран отримає доступ до заморожених раніше коштів та активів. Для цього США мають надати необхідні ліцензії та дозволи. Вашингтон і Тегеран створять спеціальний механізм контролю за виконанням меморандуму та майбутньої остаточної угоди. Після початку реалізації ключових положень документа сторони перейдуть до переговорів щодо остаточного мирного врегулювання. Остаточна угода має бути затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН, яка матиме обов’язкову юридичну силу.

На тлі оголошення про досягнення домовленостей світові ціни на нафту почали знижуватися. Водночас питання іранської ядерної програми залишається одним із головних пунктів майбутніх переговорів між сторонами.

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