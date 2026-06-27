США 26 июня нанесли удары по объектам в Иране в ответ на атаку по коммерческому судну в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).

США нанесли удар по Ирану

Американская авиация поразила места хранения иранских ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные системы. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на атаку Ираном 25 июня судна M/V Ever Lovely беспилотником.

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Отмечается, что судно под флагом Сингапура направлялось из Ормузского пролива вдоль побережья Омана, когда стало целью атаки.

В США назвали действия иранских сил необоснованной агрессией против коммерческого судоходства, нарушившей режим прекращения огня и поставившей под угрозу свободу навигации в одном из ключевых мировых торговых маршрутов.

CENTCOM подчеркнул, что американские военные продолжают контролировать ситуацию в регионе, обеспечивать безопасное движение гражданских судов и следить за исполнением договоренностей с Тегераном.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран согласился на прекращение огня, однако любые новые атаки получат ответ.

— Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы ее выполнили. Если у них есть разногласия относительно того, как применяется Меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить по телефону. Но на насилие будет ответ насилием, – сказал Венс.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой завершения военного конфликта между странами.

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