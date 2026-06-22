У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо майбутньої ядерної угоди та врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Про результати переговорів повідомили у МЗС Пакистану.

Перший раунд переговорів США та Ірану: що відомо

Зустріч відбулася у Швейцарії та стала продовженням контактів між Вашингтоном і Тегераном щодо нової рамки відносин після останнього загострення.

Зараз дивляться

За підсумками переговорів сторони заявили, що зустріч минула в “позитивній і конструктивній атмосфері”.

Одним із головних рішень стало створення Комітету високого рівня, який координуватиме політичний супровід переговорного процесу. Головні переговорники регулярно звітуватимуть перед комітетом та очолюватимуть окремі робочі групи.

Передбачається, що окремо працюватимуть напрями щодо:

ядерної програми Ірану;

санкційної політики;

механізму моніторингу та врегулювання суперечок;

реалізації майбутньої рамкової угоди.

Також сторони погодили дорожню карту для підготовки остаточної угоди протягом наступних 60 днів.

Технічні переговори продовжаться у Швейцарії вже найближчими днями.

Окремо США та Іран домовилися створити координаційний механізм із деескалації ситуації в Лівані.

Що заявили в Ірані після переговорів

Після завершення першого раунду глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив про перші результати переговорного процесу.

За його словами, іранська сторона розраховує на запуск масштабної програми економічного відновлення країни.

Також Арагчі повідомив, що санкційні обмеження щодо експорту іранської нафти нібито були пом’якшені, а частину заморожених за кордоном активів Ірану розблоковано.

Водночас деталі цих домовленостей офіційно не оприлюднювалися.

— Зусилля Пакистану та Катару призвели до значного прогресу. Було знято обмеження на експорт нафти та відкрито шлях до масштабного плану реконструкції та розвитку Ірану, — заявив Арагчі.

Окремо він назвав створення механізму деескалації в Лівані “першим справжнім випробуванням” домовленостей.

Переговори між США та Іраном у Швейцарії стартували 21 червня після кількох днів невизначеності та ризику зриву зустрічі.

Ще напередодні американські та міжнародні медіа повідомляли, що підготовка до переговорів проходила складно. Зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, а Білий дім визнавав, що логістика та погодження контактів із Тегераном залишаються непередбачуваними.

У Швейцарії навіть підтверджували скасування попередньо запланованих контактів у Бургенштоці, а іранська сторона заявляла, що не бачить підстав продовжувати діалог без ознак виконання Вашингтоном попередніх домовленостей.

Утім, зрештою сторонам вдалося домовитися про проведення зустрічі за посередництва Катару та Пакистану.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.