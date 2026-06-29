Російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори із президентом Володимиром Зеленським, якщо вони будуть, можна провести у столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на інтерв’ю Путіна.

Путін не виключає проведення переговорів у Мінську

– Упевнений, що, якщо справа колись дійде до переговорів, то можна використовувати також білоруські можливості. Знаю позицію Олександра Григоровича (Лукашенка. – Ред.), він готовий усіляко підтримувати все, що спрямовано на вирішення спірних питань мирними засобами, – зазначив він. .

Путін нагадав, що російсько-українські переговори у 2022 році розпочалися в Мінську, а у 2014 році там були укладені Мінські угоди.

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Кремлівський диктатор визнав, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі жодних домовленостей досягнуто не було, хоча сторони обговорювали можливі компроміси.

– В Анкориджі дійсно не було жодних домовленостей… Дух Анкориджа, хоча й не був втілений у якісь формальні документи, ніхто не ставив жодних підписів, але в Анкориджі ми обговорювали певні можливості завершення кризи (російської війни. – Ред.) в Україні… Нас просили піти на компроміси, сформульовані американськими переговірниками, – розповів він.

Нагадаємо, 23 червня Путін під час наради з членами уряду РФ заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною на основі Стамбульських домовленостей.

Кремлівський диктатор додав, що під час переговорів між Україною та Росією нібито мають враховуватися реалії на фронті.

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