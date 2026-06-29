Российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Владимиром Зеленским, если они состоятся, можно провести в столице Беларуси Минске.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на интервью Путина.

Путин не исключает проведения переговоров в Минске

— Уверен, что, если дело когда-нибудь дойдет до переговоров, то можно использовать также беларусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко. – Ред.), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами, — отметил он.

Путин напомнил, что российско-украинские переговоры в 2022 году начались в Минске, а в 2014 году там были заключены Минские соглашения.

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Кремлевский диктатор признал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже никаких договоренностей достигнуто не было, хотя стороны обсуждали возможные компромиссы.

— В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей… Дух Анкориджа, хотя и не был воплощен в какие-либо формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности завершения кризиса (российской войны. – Ред.) в Украине… Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками, — рассказал он.

Напомним, 23 июня Путин во время совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной на основе Стамбульских договоренностей.

Кремлевский диктатор добавил, что во время переговоров между Украиной и Россией якобы должны учитываться реалии на фронте.

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