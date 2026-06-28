У МЗС України жорстко відреагували на нові заяви Володимира Путіна про війну, фактично висміявши його риторику про “контроль” і “перемогу”.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Реакція МЗС на заяви Путіна про війну

Георгій Тихий, коментуючи нещодавній виступ Володимира Путіна на з’їзді партії Єдіная Росія, наголосив, що російський диктатор говорить так, ніби збирається от-от виграти війну, однак це триває уже п’ятий рік поспіль.

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– Реальність така, що ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона чоловіків за понад 4 роки; ваше повільне просування зупинилося; війна повертається на вашу територію, – коротко перерахував Тихий.

Зауважимо, що очільник Кремля під час свого виступу озвучив чергову порцію пропагандистських тверджень щодо війни в Україні та внутрішньополітичної ситуації в Росії.

Так, він запевнив присутніх, що ситуація наразі залишається повністю “під контролем”, а західні країни нібито не здатні завдати Росії поразки на полі бою.

– Росія впевнено протистоїть усім спробам стримати наш розвиток. Сил, коштів та політичної волі у нас достатньо, – заявив диктатор.

Водночас Володимир Путін вперше публічно визнав проблеми з паливом. Так, він заявив, що на російських АЗС вже з’являються черги, а потрібні марки бензину є далеко не скрізь.

Крім того, Росія вже почала використати стратегічні резерви палива і розглядає ідею повної заборони на експорт дизеля.

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