У Російській Федерації стверджують, що нібито готові до мирних переговорів з Україною на основі Стамбульських домовленостей.

Про це заявив кремлівський диктатор Володимир Путін під час наради з членами уряду РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Путін про переговори РФ з Україною

– Росія, як уже не раз зазначалося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, яких було досягнуто ще в Стамбулі та парафовано українською делегацією. Отже, все їх влаштовувало, – стверджує Путін.

За словами кремлівського диктатора, у переговорах між Україною та Росією нібито мають враховуватися реалії на фронті.

Зараз дивляться

Крім цього, Путін пригадав домовленості, нібито досягнуті в Анкориджі, та заяви, викладені ним кілька років тому під час виступу в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

Що передбачають Стамбульські домовленості

Раніше видання Welt опублікувало документ, в якому нібито обговорювалися умови для завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Згідно із ним, Україна була повинна відмовитися від будь-якого членства у військовому союзі, виробництва та отримання ядерної зброї.

Крім цього, в такому випадку Україна зобов’язувалася не пускати іноземні війська на свою територію та не пропускати зброю.

Також Росія хотіла змусити Україну, щоб вона не надавала іншим країнам свою інфраструктуру, включаючи аеродроми та морські порти.

У відповідь Москва обіцяла нібито більше не нападати на Україну. Водночас Україна не отримувала від партнерів чітких гарантій безпеки, хоча союзники обіцяли підтримати Київ в разі повторного вторгнення протягом трьох днів.

Документ передбачав виключення Криму та порту Севастополь із системи безпекових гарантій, що означало б фактичний перехід півострова під контроль Росії. Крім того, окуповані території Донецької та Луганської області також частково залишалися б під контролем РФ.

Факти ICTV разом з політологом Володимиром Фесенком аналізували, що Стамбул мав лише символічне значення для Росії, а насправді Кремль не збирався ні про що домовлятися з Україною.

На його думку, Росія хотіла виставити ультиматуми та вимагати односторонніх поступок від України. Фесенко вважає, що Москва хотіла виходу ЗСУ з чотирьох регіонів, які частково окуповані Росією.

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