США купуватимуть в України дрони, заявив під час саміту НАТО президент Штатів Дональд Трамп.

Трамп про готовність США купувати в України дрони

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі на полях саміту НАТО Дональд Трамп, відповідаючи на запитання, який статус угоди щодо дронів між Україною та США сказав:

– Ми будемо купувати їхні дрони. Ми виготовляємо чудові дрони, але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим. Дивовижно, що в умовах війни вони їх виготовляють. Вони роблять їх у підвалах.

Нагадаємо, що у травні ЗМІ повідомляли, що уряди США та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами, що стосуватиметься сфери безпілотників.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що 8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Зеленський зустрівся із Трампом. Президенти США та України обговорили низку важливих тем, зокрема, посилення протиповітряної оборони України. Раніше Зеленський анонсував, що обговорить це із Трампом.

Також на полях саміту Дональд Трамп заявив, що США можуть передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

За словами Трампа, українська сторона більше не зможе сказати, що США надають недостатньо ракет для систем ППО Patriot.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.