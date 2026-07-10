Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що 10 липня було досягнуто домовленості з Білим домом щодо редакції законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це він заявив під час брифінгу в Києві у п’ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Грем погодив з Білим домом законопроєкт про санкції проти РФ

За словами Ліндсі Грема, він спільно із сенатором Річардом Блюменталем і сенаторкою Джин Шагін працювали над законопроєктом таким чином, щоб його могла підтримати адміністрація президента США.

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– Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом, – повідомив сенатор.

Він зазначив, що після повернення до Вашингтона разом із сенатором Блюменталем вони звернуться до лідерів Республіканської та Демократичної партій, щоб з’ясувати, “чи зможемо ми знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії”.

Грем висловив переконання, що це “надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни”.

– Є певні кроки, які ми можемо зробити у сфері технологій, щоб підвищити боєздатність України та захистити її від атак балістичними ракетами. Якщо ми це зробимо, поєднавши це зі створенням інструментів для покарання тих країн, які підтримують Путіна та заробляють на цій війні, то, на мою думку, у нас з’явиться найкращий шанс за останні п’ять років, відколи я приїжджаю сюди, змусити Путіна сісти за стіл переговорів, – вважає сенатор.

Він додав, що після повернення до США планує провести переговори з президентом Дональдом Трампом, а також із країнами, які закуповують дешеву російську нафту та обходять санкції, щоб переконати їх сприяти припиненню війни.

– До тих країн, які купують дешеву російську нафту й підтримують Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. До тих країн, які купують дешевий російський газ, щоб підтримати Путіна, – я знаю, хто ви: ви – одні з наших найкращих друзів. До країн, які обходять санкції, щоб купувати російську нафту та газ і перепродавати їх з прибутком, – я знаю, хто ви, і ви одні з наших найкращих друзів, – заявив Грем.

Законопроєкт був внесений до Сенату США 17 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення щодо двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський і спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом та Блюменталем просування законопроєкту про санкції проти РФ.

Наразі сенатор США Ліндсі Грем перебуває з візитом в Україні. Сьогодні він зустрівся із Володимиром Зеленським.

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