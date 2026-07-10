Президент США Дональд Трамп впечатлен стойкостью украинцев в борьбе за свободу и их эффективностью на поле боя. Поэтому его отношение к Украине стало более позитивным.

Об этом во время брифинга в Киеве 10 июля заявил сенатор США Линдси Грэм.

Трамп изменил отношение к украинцам

По словам американского сенатора, Трамп симпатизирует победителям и сейчас считает, что Украина относится именно к ним.

Сейчас смотрят

— Я не хочу говорить за президента Трампа, но он был просто впечатлен успехом украинского народа, который борется за собственную свободу. Он был впечатлен тем, как они проявили себя на поле боя, как они переломили ход войны, как они смогли так эффективно ее вести, — отметил Грэм.

Он сообщил, что президент США обратил внимание на современные технологии, которые разрабатываются в Украине, и на перспективы их использования для усиления возможностей Соединенных Штатов.

Сенатор убежден, что, несмотря на успехи Сил обороны на фронте, завершить войну удастся дипломатическим путем. Но для этого Украина должна находиться в сильной переговорной позиции.

По мнению Грэма, сейчас сложился благоприятный момент для укрепления Украины через обмен технологиями.

Он считает, что это, а также отказ международного сообщества от российской нефти и газа, поможет Дональду Трампу завершить войну.

Ранее Линдси Грэм сообщил, что 10 июля была достигнута договоренность с Белым домом относительно редакции законопроекта о санкциях против России.

Законопроект был внесен в Сенат США 17 декабря 2025 года.

Грэм находится с визитом в Украине. Сегодня он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.