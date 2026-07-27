Уночі проти 27 липня українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об’єкти в Ярославській області та Удмуртській Республіці РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на РФ 27 липня

За словами президента, у Ростовській області уражено експортний термінал, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

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Також далекобійні удари завдано по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці, які розташовані приблизно за 1 300 кілометрів від державного кордону України.

Last night, our long-range sanctions were effective in the Rostov region. An export terminal approximately 250 kilometers from the front line was hit. Deep strikes also targeted oil facilities in the Yaroslavl region and the Udmurt Republic, which is 1,300 kilometers from… pic.twitter.com/KVWIB7zycp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

Зеленський наголосив, що такі операції є частиною плану зі зниження військово-економічного потенціалу Росії.

— Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну, – зазначив президент.

Нагадаємо, що напередодні, вночі проти 26 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і військово-економічних об’єктів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, були уражені об’єкт Чорноморнафтогазу, ретранслятор управління ударними безпілотниками, склад БпЛА, автомобільний міст і район зосередження особового складу противника.

Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу.

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