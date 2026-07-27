Уночі проти 27 липня українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об’єкти в Ярославській області та Удмуртській Республіці РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на РФ 27 липня

За словами президента, у Ростовській області уражено експортний термінал, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

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Також далекобійні удари завдано по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці, які розташовані приблизно за 1 300 кілометрів від державного кордону України.

Зеленський наголосив, що такі операції є частиною плану зі зниження військово-економічного потенціалу Росії.

— Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну, – зазначив президент.

Нагадаємо, що напередодні, вночі проти 26 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і військово-економічних об’єктів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, були уражені об’єкт Чорноморнафтогазу, ретранслятор управління ударними безпілотниками, склад БпЛА, автомобільний міст і район зосередження особового складу противника.

Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу.

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