ЗСУ уразили Чорноморнафтогаз, ретранслятор БпЛА в Криму та міст на Донеччині
- Сили оборони уразили об'єкт Чорноморнафтогаз у тимчасово окупованому Криму.
- Уражено міст, склад безпілотників і район зосередження військ противника.
- Генштаб підтвердив успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу.
У ніч проти 26 липня Сили оборони України завдали низки ударів по військових та військово-економічних об’єктах Росії й окупованого Криму. Серед уражених цілей — об’єкт Чорноморнафтогазу, ретранслятор управління ударними безпілотниками, склад БпЛА, міст, а також район зосередження особового складу противника.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари по ворожих цілях
За даними військових, уражено об’єкт Чорноморнафтогазу у районі Внукового в тимчасово окупованому Криму. Після окупації півострова Росія використовує захоплену інфраструктуру підприємства для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення пальним своїх військ.
Крім того, атаковано наземний ретранслятор, який забезпечував управління ударними безпілотниками типу Герань та Гербера поблизу Чорноморського в Криму. Такі системи використовуються для збільшення дальності польоту та стійкості керування російськими дронами.
Також Сили оборони уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, що використовувався окупаційними військами для перекидання сил і техніки. Окремими ударами знищено й склад безпілотників загарбників поблизу Червонопопівки та завдано ураження району зосередження живої сили у Пурдівці Луганської області.
Результати попередніх ударів
У Генеральному штабі також уточнили результати попередніх ударів. Зокрема, підтверджено успішне ураження Тюменського нафтопереробного заводу в Росії, по якому українські сили вдарили 25 липня.
Тюменський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут і інші нафтопродукти.
У Генеральному штабі наголосили, що бойова робота зі зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора триває. Інформація про остаточні результати уражень уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 614-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.