В ночь на 27 июля украинские дальнобойные средства поразили экспортный терминал в Ростовской области, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртской Республике РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на РФ 27 июля

По словам президента, в Ростовской области был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

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Также были нанесены удары на большие расстояния по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, которые находятся примерно в 1 300 километрах от государственной границы Украины.

Last night, our long-range sanctions were effective in the Rostov region. An export terminal approximately 250 kilometers from the front line was hit. Deep strikes also targeted oil facilities in the Yaroslavl region and the Udmurt Republic, which is 1,300 kilometers from… pic.twitter.com/KVWIB7zycp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

Зеленский подчеркнул, что такие операции — часть плана по снижению военно-экономического потенциала России.

— Мы выполняем план дальнобойных санкций и ограничиваем возможности России финансировать войну, — отметил президент.

Напомним, что накануне, в ночь на 26 июля, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России и временно оккупированного Крыма.

В частности, были поражены объект Черноморнефтегаза, ретранслятор управления ударными беспилотниками, склад БпЛА, автомобильный мост и район сосредоточения личного состава противника.

Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода.

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