В ночь на 27 июля украинские дальнобойные средства поразили экспортный терминал в Ростовской области, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртской Республике РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на РФ 27 июля

По словам президента, в Ростовской области был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

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Также были нанесены удары на большие расстояния по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, которые находятся примерно в 1 300 километрах от государственной границы Украины.

Зеленский подчеркнул, что такие операции — часть плана по снижению военно-экономического потенциала России.

— Мы выполняем план дальнобойных санкций и ограничиваем возможности России финансировать войну, — отметил президент.

Напомним, что накануне, в ночь на 26 июля, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России и временно оккупированного Крыма.

В частности, были поражены объект Черноморнефтегаза, ретранслятор управления ударными беспилотниками, склад БпЛА, автомобильный мост и район сосредоточения личного состава противника.

Также Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода.

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