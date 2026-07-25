Безпечних місць у тилу Росії більше немає – будь-які підприємства, склади та транспортні об’єкти, залучені до війни проти України, є законними цілями для Сил оборони.

ЗСУ вдарили по об’єктах РФ у Тюмені, Єкатеринбурзі та Ростові-на-Дону

Як повідомляє Міністерство оборони України, вночі українські захисники завдали нових точних ударів по об’єктах ворога.

У Кірові уражено підприємство, яке виготовляє компоненти для виробництва озброєння. У Тюмені, Єкатеринбурзі та Ростові-на-Дону під удари потрапили нафтопереробний завод, логістичний центр і сховище пального.

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Крім того, в акваторії Каспійського моря було уражено російський військовий корабель, а також судна, які перевозили військові вантажі з Ірану.

Україна й надалі системно знищуватиме ресурси, які Росія використовує для ведення війни, всюди, куди здатна дістати українська зброя.

До речі, 24 липня та в ніч проти 25 липня 2026 року Сили оборони України атакували низку важливих військових об’єктів російських окупантів, зокрема у районі Оленівки, поблизу Новосеменівки на Херсонщині та в районах Біловодів Сумської області, Лєднєва Брянської області РФ, Кам’янського, Новоіванівки та Мирного Запорізької області, а також Комара на Донеччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 613-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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