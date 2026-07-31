Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании Роснефть, после атаки Сил обороны Украины прекратил переработку нефти и может оставаться остановленным около двух недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Рязанский НПЗ остановил работу после атаки

По данным агентства, предприятие остановилось в среду после ночной атаки украинских дронов.

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Один из источников Reuters сообщил, что восстановление работы завода может занять примерно две недели.

Как объясняет агентство, после аварийной остановки нефтеперерабатывающих предприятий требуется немало времени, чтобы снова запустить установки первичной и вторичной переработки, наладить технологические процессы и возобновить производство топлива соответствующего качества.

Несмотря на остановку производства, по состоянию на 31 июля Рязанский НПЗ продолжал выставлять на продажу бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

По данным Reuters, в 2024 году предприятие переработало 13,1 млн тонн сырой нефти, что составляет около 4,9% от всего объема российской нефтепереработки.

В прошлом году завод произвел 2,2 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,3 млн тонн мазута.

Reuters также отмечает, что Рязанский НПЗ уже приостанавливал работу после атаки беспилотников в мае этого года, когда была повреждена часть его инфраструктуры.

Напомним, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод был поражен в ночь на 29 июля.

По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксировали как минимум пять попаданий, после которых возникли пожары.

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