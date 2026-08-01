Вашингтон готує нові дипломатичні кроки для завершення війни, однак визнає, що Київ і Москва мають чіткі “червоні лінії”, які поки не дозволяють досягти домовленостей.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News.

Рубіо анонсував нову спробу відновити переговори між Україною та РФ

Марко Рубіо повідомив, що вже найближчими тижнями Вашингтон активізує дипломатичні зусилля, щоб оцінити можливість повернення України та Росії до переговорного процесу.

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За його словами, США мають намір з’ясувати, чи існують реальні передумови для відновлення діалогу між сторонами та завершення війни.

— Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні, — сказав Рубіо.

Водночас він наголосив, що результат цих дипломатичних зусиль наразі не гарантований.

За словами держсекретаря, і Україна, і Росія мають власні чітко визначені “червоні лінії”, тому головним викликом залишається пошук компромісу, який дозволив би повернутися до переговорів.

— Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі “червоні лінії”, і доки нам не вдасться трохи зблизити ці “червоні лінії”, ми не досягнемо бажаного результату, — заявив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна найближчим часом планує обговорити зі США нові пропозиції щодо продовження переговорного процесу.

За словами глави держави, після консультацій із Києвом американська сторона має провести окремі контакти з Росією. Лише після цього стане зрозуміло, чи існують реальні перспективи для подальшого дипломатичного процесу та можливої тристоронньої зустрічі.

Після цього стало відомо, що Марко Рубіо таки провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Манілі.

Після зустрічі російська сторона заявила про нібито готовність до політико-дипломатичного врегулювання війни, водночас повторивши вимоги Кремля щодо припинення постачання західної зброї Україні.

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