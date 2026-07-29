Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання тимчасово окупованого Криму наразі не входить до переговорного порядку денного.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зеленський про Крим

Під час розмови ведучий поцікавився, чи порушується тема Криму в межах переговорного процесу. У відповідь глава держави зазначив, що наразі це питання не обговорюється. Проте наголосив, що півострів залишається невід’ємною частиною території України.

Зараз дивляться

— На жаль, ні. Або поки що ні. Не знаю, подивимося. Ця земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія, — сказав президент.

Він також наголосив, що Крим є українською землею та місцем, де розташовані домівки багатьох громадян України. Водночас, за словами Володимира Зеленського, найважливішим залишається збереження людських життів.

Президент не уточнив, чи може питання деокупації Криму бути винесене на переговори на наступних етапах, однак підкреслив, що позиція України щодо належності півострова залишається незмінною.

Нагадаємо, що у Білому домі пройшла зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами американського лідера, вдалося обговорити багато питань. Зокрема, президенти обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу з Росією.

Джерело : Fox News

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