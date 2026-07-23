Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Москва нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання війни проти України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, оприлюдненій після переговорів Лаврова та Рубіо, які відбулися 23 липня в Манілі.

Що заявили у РФ після зустрічі Рубіо і Лаврова

У російському МЗС повідомили, що сторони обговорили “широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного” в рамках розвитку контактів між США та Росією.

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За версією Москви, Лавров поінформував держсекретаря США про “реальний стан справ” у війні проти України та повторив вимогу Кремля щодо “неприпустимості подальшого постачання зброї” Києву.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Лавров підтвердив нібито готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання війни та прихильність до пропозицій, які, за твердженням Москви, були озвучені американською стороною під час зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі.

Окремо сторони порушили питання функціонування дипломатичних місій США та Росії. За підсумками переговорів, як стверджує російська сторона, було досягнуто домовленості продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в межах роботи міжнародних організацій.

Що передувало зустрічі

Напередодні Марко Рубіо заявив, що планує обговорити із Сергієм Лавровим війну Росії проти України, а також можливість відновлення діалогу між Вашингтоном і Москвою.

Водночас у червні держсекретар США наголошував, що під час саміту в Анкориджі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не було досягнуто жодних домовленостей щодо України.

Так він відреагував на заяви Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова, які звинуватили США у нібито відступі від “духу Анкориджа”.

Раніше сам Лавров також стверджував, що дії Вашингтона свідчать про його відмову від ролі “об’єктивного посередника” у врегулюванні російсько-української війни.

22 липня стало відомо, що Росія загострила позицію щодо умов завершення війни та більше не розглядає повернення Україні частини окупованих територій.

У Кремлі також наполягають на захопленні всієї Донецької області, після чого Москва може повернутися до переговорів.

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