Рубіо та Лавров провели переговори: Росія озвучила свої вимоги щодо України
- Після зустрічі з Марко Рубіо глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні.
- За підсумками переговорів сторони домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами США та Росії.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Москва нібито готова до політико-дипломатичного врегулювання війни проти України.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, оприлюдненій після переговорів Лаврова та Рубіо, які відбулися 23 липня в Манілі.
Що заявили у РФ після зустрічі Рубіо і Лаврова
У російському МЗС повідомили, що сторони обговорили “широке коло питань двостороннього та міжнародного порядку денного” в рамках розвитку контактів між США та Росією.
За версією Москви, Лавров поінформував держсекретаря США про “реальний стан справ” у війні проти України та повторив вимогу Кремля щодо “неприпустимості подальшого постачання зброї” Києву.
Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Лавров підтвердив нібито готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання війни та прихильність до пропозицій, які, за твердженням Москви, були озвучені американською стороною під час зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі.
Окремо сторони порушили питання функціонування дипломатичних місій США та Росії. За підсумками переговорів, як стверджує російська сторона, було досягнуто домовленості продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в межах роботи міжнародних організацій.
Що передувало зустрічі
Напередодні Марко Рубіо заявив, що планує обговорити із Сергієм Лавровим війну Росії проти України, а також можливість відновлення діалогу між Вашингтоном і Москвою.
Водночас у червні держсекретар США наголошував, що під час саміту в Анкориджі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не було досягнуто жодних домовленостей щодо України.
Так він відреагував на заяви Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова, які звинуватили США у нібито відступі від “духу Анкориджа”.
Раніше сам Лавров також стверджував, що дії Вашингтона свідчать про його відмову від ролі “об’єктивного посередника” у врегулюванні російсько-української війни.
22 липня стало відомо, що Росія загострила позицію щодо умов завершення війни та більше не розглядає повернення Україні частини окупованих територій.
У Кремлі також наполягають на захопленні всієї Донецької області, після чого Москва може повернутися до переговорів.