Сполучені Штати також потребують ракет і наразі зосереджені на відновленні власних запасів озброєння.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції, коментуючи прохання України про додаткові системи Patriot та далекобійні ракети.

Трамп про ракети для України

Під час спілкування з журналістами президента США запитали, чи готовий Вашингтон передати Україні додаткові батареї Patriot або далекобійні ракети.

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У відповідь Трамп заявив, що Сполучені Штати також відчувають потребу в ракетному озброєнні.

— Ми теж хочемо ракети. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їх частину. Тепер ми відновлюємо запаси, — сказав американський президент.

Він вкотре поклав відповідальність за скорочення запасів озброєння на адміністрацію свого попередника Джо Байдена.

За словами Трампа, США продовжують поповнювати власні арсенали та мають інші види озброєння, які можуть використовувати за потреби.

Коментуючи посилення російських атак на українські міста, президент США зазначив, що Вашингтон безпосередньо не бере участі у війні, хоча втрати серед людей з обох сторін викликають у нього занепокоєння.

Напередодні The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп вступив у конфлікт із міністром оборони Пітом Гегсетом через гострий дефіцит ракет у США.

За даними видання, нестача далекобійних боєприпасів і ракет-перехоплювачів уже впливає не лише на військові можливості США, а й на постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що від початку 2026 року Україна отримала втричі менше антибалістичних ракет, ніж за аналогічний період минулого року.

Глава держави припустив, що, окрім об’єктивного дефіциту, скорочення поставок може бути пов’язане і з політичними чинниками.

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