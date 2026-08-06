Президент США Дональд Трамп вступив у конфлікт із міністром оборони Пітом Гегсетом через гострий дефіцит ракет, який, за даними ЗМІ, уже впливає на військові можливості США та постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритої зустрічі.

Конфлікт між Трампом і Гегсетом: що відомо

За даними видання, суперечка між Дональдом Трампом та Пітом Гегсетом відбулася під час засідання уряду в Кемп-Девіді.

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Президент США вимагав пояснень, чому його, ймовірно, не поінформували про критичний дефіцит боєприпасів, який може обмежити можливості американської армії в разі нових ударів по Ірану.

У відповідь Гегсет заперечив свою відповідальність і поклав провину на свого заступника Стівена Файнберга, заявивши, що саме той не забезпечив повного інформування президента.

За словами співрозмовників The Washington Post, цей епізод свідчить про зростання невдоволення Трампа роботою міністра оборони. Видання зазначає, що саме Гегсет був одним із головних прихильників військової операції проти Ірану та переконував президента, що кампанія буде швидкою.

Також повідомляється, що дефіцит далекобійних керованих ракет і ракет-перехоплювачів став однією з причин, через яку Трамп останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану.

За інформацією видання, нестача боєприпасів позначається не лише на ситуації на Близькому Сході, а й впливає на можливості постачання засобів протиповітряної оборони Україні.

Крім того, виробництво окремих критично важливих ракет, зокрема для комплексів Patriot, може тривати до двох років, тому швидкого вирішення проблеми наразі не очікується.

Раніше видання Reuters повідомляло, що під час п’ятимісячної війни з Іраном США використали значну частину своїх запасів високоточних далекобійних ракет, зокрема Atacms, PrSM і Tomahawk.

Аналітики попереджали, що виснаження арсеналів може обмежити можливості Вашингтона реагувати на потенційні загрози з боку Росії та Китаю, а також вплинути на забезпечення союзників сучасними засобами ППО.

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