Російський диктатор Володимир Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони ще до завершення повномасштабної війни проти України.

За оцінкою американської розвідки, Москва розглядає сценарії від гібридних атак до обмеженого вторгнення на територію однієї з країн союзу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Нова оцінка розвідки США

Раніше у Вашингтоні вважали, що Москва не ризикне провокувати країни НАТО, поки тривають бойові дії в Україні. Однак на початку 2026 року оцінка розвідки США змінилася.

За даними американських чиновників, на перегляд прогнозів вплинуло посилення тиску на Кремль. Українські далекобійні удари завдають дедалі більшої шкоди російській військовій та енергетичній інфраструктурі, тоді як російська армія продовжує зазнавати значних втрат і демонструє обмежені успіхи на фронті.

У США вважають, що в таких умовах Кремль може вдатися до провокацій проти НАТО, щоб спробувати посіяти розбіжності серед союзників.

За оцінкою американської розвідки, Росія може використати різні варіанти дій: від масштабних кібератак і гібридних операцій до відправлення диверсійних груп або навіть обмеженого військового вторгнення на територію однієї з країн союзу.

У документах зазначається, що потенційні провокації можуть відбутися в період від осені 2026 року до 2029 року.

Найменш імовірним, але таким, що поступово стає більш реалістичним, називають сценарій обмеженого наземного вторгнення. Такий крок означав би ризик застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Водночас американські аналітики наголошують, що реакція НАТО на кібероперації чи інші гібридні атаки не є настільки однозначно прописаною, як у випадку відкритого військового нападу.

Представники Міністерства оборони США та Об’єднаного командування сил НАТО в Європі відмовилися коментувати зміст нових розвідувальних оцінок.

Водночас речник альянсу полковник Мартін О’Доннелл заявив, що НАТО постійно аналізує можливі сценарії розвитку подій.

– Ми постійно продумуємо й готуємося до різних сценаріїв. НАТО готове стримувати й захищатися за потреби, і ми продовжуємо це демонструвати, – сказав він.

Водночас, за оцінками американських спецслужб і західних військових аналітиків, найбільш імовірним напрямком потенційної конфронтації залишаються країни Балтії та Польща.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що американська розвідка вже попереджала польську владу про ризик можливих російських провокацій проти об’єктів критичної інфраструктури. Метою таких дій може бути перевірка швидкості та рішучості реакції НАТО на можливу агресію.

Нагадаємо, британська розвідка попереджає про можливу пряму провокацію Путіна проти Великої Британії та союзників НАТО найближчими місяцями.

У розвідці вважають, що Кремль може перевірити рішучість нового уряду Енді Бернема.

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