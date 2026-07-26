Джерела в британській розвідці попереджають, що протягом найближчих місяців російський президент Володимир Путін може вдатися до прямої провокації проти Великої Британії та її союзників по НАТО.

Про це пише Daily Mail.

Путін готує провокацію проти НАТО

Джерела зазначають, що такий крок стане випробуванням для нового уряду Енді Бернема в період, коли президент США Дональд Трамп зосереджений на Ірані.

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Очільник Кремля намагатиметься скористатися будь-якими розбіжностями щодо рішучості Великої Британії після того, як Бернем змінив на посаді прем’єр-міністра Кіра Стармера.

– Зараз існує тверде переконання, що Путін готує якусь пряму конфронтацію з НАТО, яка може відбутися протягом найближчих кількох місяців. На це впливає низка факторів – переконання, що Трамп відволікається на Іран, а також ознаки розколу серед українського керівництва, – сказало одне джерело в розвідці.

За даними джерела, розчарування Путіна перебігом війни в Україні є ще одним фактором, який може сприяти спробі провокації.

Зміна уряду у Великій Британії може підштовхнути російського президента “спробувати перевірити Бернема й з’ясувати, чи можна скористатися будь-якими розбіжностями між старою та новою адміністраціями”.

– Є відчуття, що якщо він (Володимир Путін, – Ред.) не зможе якимось чином змінити динаміку на полі бою (проти України, – Ред.), війну буде програно, — цитують журналісти ще одного інсайдера зі спецслужб.

Нагадаємо, 20 липня король Великої Британії Чарльз призначив Енді Бернема прем’єр-міністром.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Бернем підтвердив незмінну підтримку України з боку Лондона.

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