Союзники по НАТО знову назвали Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.

РФ визнана довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці

Відповідне положення міститься у декларації, ухваленій за підсумками саміту НАТО в Анкарі.

У документі зазначено, що країни НАТО виконуватимуть оборонні зобов’язання, зокрема для протидії загрозі з боку Росії та тероризму. Європейські члени військового блоку і Канада у 2025 році збільшили інвестиції в ключові оборонні потреби більш ніж на $139 млрд.

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Також союзники оголосили про нові оборонні закупівлі на $50 млрд і домовилися нарощувати колективні виробничі потужності, посилювати співпрацю з промисловістю та прискорювати впровадження інновацій.

Країни НАТО запевнили, що й надалі працюватимуть над усуненням перешкод у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та розширюватимуть оборонно-промислову співпрацю.

Окремо в НАТО союзники підтвердили відданість статті 5 Вашингтонського договору, згідно з якою напад на одну країну Альянсу є нападом на всіх. У НАТО наголосили, що єдність, солідарність і колективна сила залишаються основою безпеки країн-членів.

Лідери Альянсу також заявили про намір будувати модернізовану НАТО із сильнішою європейською складовою. Європейські союзники та Канада, у взаємодії зі США, братимуть на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу.

У документі також ідеться про розвиток спроможностей НАТО, зокрема у сфері ППО і ПРО, безпілотних систем, високоточних ударів, кібер- і космічних засобів, розвідки та штучного інтелекту.

Крім того, союзники заявили, що НАТО і надалі реагуватиме на стратегічне суперництво, гібридні загрози та нестабільність у світі. У декларації окремо наголошується, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а також має забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас у документі не підтвердили, що наступний саміт НАТО відбудеться в Албанії, як це раніше було погоджено в Гаазі. Союзники лише подякували Туреччині за гостинність і зазначили, що очікують на наступну зустріч.

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