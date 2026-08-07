Российский диктатор Владимир Путин может попытаться проверить готовность НАТО к коллективной обороне еще до завершения полномасштабной войны против Украины.

По оценке американской разведки, Москва рассматривает сценарии от гибридных атак до ограниченного вторжения на территорию одной из стран альянса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Новая оценка разведки США

Ранее в Вашингтоне считали, что Москва не рискнет провоцировать страны НАТО, пока продолжаются боевые действия в Украине. Однако в начале 2026 года оценка разведки США изменилась.

По данным американских чиновников, на пересмотр прогнозов повлияло усиление давления на Кремль. Украинские удары на большие расстояния наносят все больший ущерб российской военной и энергетической инфраструктуре, в то время как российская армия продолжает нести значительные потери и демонстрирует ограниченные успехи на фронте.

В США считают, что в таких условиях Кремль может прибегнуть к провокациям против НАТО, чтобы попытаться посеять разногласия среди союзников.

По оценке американской разведки, Россия может использовать различные варианты действий: от масштабных кибератак и гибридных операций до отправки диверсионных групп или даже ограниченного военного вторжения на территорию одной из стран альянса.

В документах отмечается, что потенциальные провокации могут произойти в период с осени 2026 года по 2029 год.

Наименее вероятным, но постепенно становящимся более реалистичным, называют сценарий ограниченного наземного вторжения. Такой шаг означал бы риск применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В то же время американские аналитики отмечают, что реакция НАТО на кибероперации или другие гибридные атаки не прописана столь однозначно, как в случае открытого военного нападения.

Представители Министерства обороны США и Объединенного командования сил НАТО в Европе отказались комментировать содержание новых разведывательных оценок.

В то же время пресс-секретарь альянса полковник Мартин О’Доннелл заявил, что НАТО постоянно анализирует возможные сценарии развития событий.

– Мы постоянно прорабатываем и готовимся к различным сценариям. НАТО готово сдерживать и защищаться в случае необходимости, и мы продолжаем это демонстрировать, – сказал он.

В то же время, по оценкам американских спецслужб и западных военных аналитиков, наиболее вероятным направлением потенциальной конфронтации остаются страны Балтии и Польша.

Ранее западные СМИ сообщали, что американская разведка уже предупреждала польские власти о риске возможных российских провокаций против объектов критической инфраструктуры. Целью таких действий может быть проверка скорости и решительности реакции НАТО на возможную агрессию.

Напомним, британская разведка предупреждает о возможной прямой провокации Путина против Великобритании и союзников по НАТО в ближайшие месяцы.

В разведке считают, что Кремль может проверить решимость нового правительства Энди Бернема.

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