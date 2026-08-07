Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 серпня, подякував Сенату США за підтримку законопроєкту Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Законопроєкт Грема: Зеленський подякував Сенату США

– Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей, – наголосив глава держави.

Він зазначив, що Україна цінує всю допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі, – “від обох партій і всього американського народу”.

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Зеленський наголосив, що зараз, коли Володимир Путін робить останню ставку на балістику, намагаючись затягнути війну, а Україна активно шукає ракети для систем Patriot, особливо важливими є всі сигнали від США щодо підтримки захисту життя та якнайшвидшого завершення війни.

За словами президента, найбільше цьому сприятимуть реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії.

Глава держави зазначив, що з кожним кроком тиску на агресора “дипломатія стає ближчою”.

– Дякую всім, хто це розуміє та просуває мир завдяки силі, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Сенат США підтримав законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Його авторами виступили покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем і сенатор-демократ Річард Блументаль.

Тепер документ має розглянути Палата представників США.

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