Законопроєкт про санкції проти Росії, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, має високі шанси на ухвалення.

До документа можуть включити санкції проти Ірану та ліванського угруповання Хезболла.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді.

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Трамп про ухвалення законопроєкта Ліндсі Грема

Журналіст запитав Дональда Трампа, чи підпише він законопроєкт про санкції проти Росії. У відповідь президент зазначив, що цього найбільше прагнув сенатор Ліндсі Грем.

– Це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. Ви знаєте, як він до цього ставився. І є велика ймовірність, що це буде зроблено, – сказав Трамп.

Він повідомив, що до законопроєкту можуть додати санкції проти Ірану та ліванського угруповання Хезболла.

– Я думаю, що можна додати до нього Іран. Вони (американські законодавці, – Ред.) додадуть туди Іран, що дуже важливо, якщо вони ще це не зробили. І вони можуть також додати Хезболлу, просто додайте тих, хто має справу з Хезболлою, – сказав президент США.

Законопроєкт розробили сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Документ має 119 співавторів серед конгресменів-республіканців і демократів, які підтримують Україну.

Законодавча ініціатива передбачає запровадження санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться вести переговори щодо мирної угоди з Україною, порушить укладену мирну угоду, розпочне нове вторгнення в Україну або спробує повалити, розвалити чи підірвати уряд України.

Серед запропонованих санкцій – 500-% тариф для будь-якої країни, яка купує російську нафту чи уран, а також 500-% тариф на експорт РФ до США.

Законопроєкт внесли до Сенату 17 грудня 2025 року.

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