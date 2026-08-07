Сенат США схвавлив законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії та Ірану, авторами якого є покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем і сенатор-демократ Річард Блументаль.

Про це пише Reuters.

Сенат США ухвалив законопроєкт Грема

Тепер документ має розглянути Палата представників.

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Журналіст Алекс Рауфоглу перед цим заявив що Сенат США офіційно розпочав дебати щодо знакового законопроєкту про санкції, внесеного Ліндсі Гремом, який спрямований проти Росії та Ірану.

– Остаточне голосування в сесійній залі може відбутися вже сьогодні, – написав Рауфоглу у мережі Х.

Що відомо про законопроєкт щодо санкцій проти РФ

Документ має назву Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Разом із сенатором-демократом Річардом Блументалем він був одним із ініціаторів цього законопроєкту та незадовго до смерті погодив його оновлену редакцію з Білим домом.

29 липня Сенат процедурним голосуванням підтримав перехід до розгляду документа. Тоді за відповідне рішення проголосували 86 сенаторів, ще 12 висловилися проти.

Законопроєкт передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії, фізичних та юридичних осіб, які сприяють фінансуванню або підтримці російської війни проти України.

Обмеження можуть торкнутися російських посадовців, олігархів і членів їхніх сімей, банків та інших фінансових установ, іноземних компаній і фізичних осіб та суден російського “тіньового флоту”.

Одним із найжорсткіших положень законопроєкту є можливість застосування підвищених тарифів щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Президент США матиме право встановлювати мита до 100% на товари з держав, які входять до п’ятірки найбільших імпортерів російської нафти або газу.

Подібний механізм пропонується і для найбільших країн, що допомагають обходити енергетичні санкції, запроваджені проти Москви.

Передбачений документом санкційний механізм спрямований не лише проти російських компаній. Його мета – зробити закупівлю російських енергоресурсів дорожчою для держав, які забезпечують Москві значну частину експортних прибутків.

Остаточна редакція законопроєкту надає президенту США право робити винятки з окремих обмежень, якщо адміністрація Білого дому доведе Конгресу, що це відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Розширення президентських повноважень щодо запровадження тарифів стало предметом заперечень з боку частини сенаторів-демократів, які наполягають на внесенні змін до документа.

До законопроєкту включили й положення, що стосуються Ірану. Вони покликані не допустити припинення дії американських санкційних механізмів, які обмежують фінансування іранського енергетичного та оборонного секторів.

Такі норми були додані під час погодження оновленої редакції законопроєкту з адміністрацією США.

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