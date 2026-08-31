США та Іран уперше за понад місяць обмінялися ударами.

Американські військові атакували підрозділи Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) поблизу Ормузької протоки, після чого Тегеран заявив про удари по військових об’єктах США.

Про це повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

Зараз дивляться

США завдали ударів по підрозділах КВІР: що відомо

За даними CENTCOM, американські військові вжили обмежених і точних заходів проти підрозділів КВІР, які встановлювали міни в районі стратегічно важливої Ормузької протоки.

Американське командування заявило, що ці підрозділи становили безпосередню загрозу для цивільних моряків та торговельного судноплавства.

У CENTCOM наголосили, що операція мала на меті не допустити встановлення нових мін та усунути загрозу для вільного проходу суден через протоку.

— По суті, Іран створив цю загрозу, а американські військові її усунули, щоб захистити цивільних моряків, торговельне судноплавство та вільний потік світової торгівлі, — заявили в CENTCOM.

КВІР назвав дії американських військових актом агресії. У Центральному командуванні США відкинули таке трактування.

Іран відповів ударами по американських авіабазах

За даними CNN, американські сили також завдали ударів по іранських пускових установках на острові Ларак поблизу Ормузької протоки.

Після цього Корпус вартових ісламської революції заявив про ракетні та безпілотні удари по двох американських авіабазах у Йорданії.

Таким чином, 30 серпня відбувся перший за понад місяць прямий обмін ударами між США та Іраном.

До слова, острів Ларак розташований поблизу Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів світового транспортування енергоресурсів.

Нагадаємо, що 26 серпня Axios повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа не планує нової масштабної військової кампанії проти Ірану.

За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо поінформував союзників, що Вашингтон має намір зосередитися на економічному тиску, санкціях та військово-морській блокаді.

Водночас США не виключали застосування сили у разі, якщо Іран першим атакує американську сторону.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.