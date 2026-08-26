Сполучені Штати наразі не планують завдавати нових ударів по Ірану та мають намір зосередитися на економічному тиску, морській блокаді й санкціях проти Тегерана.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та джерела, знайомі з позицією адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нові удари США по Ірану: що відомо

За даними Axios, державний секретар США Марко Рубіо протягом останніх днів у телефонних розмовах із главами МЗС країн-союзників заявив, що Вашингтон наразі не планує відновлювати масштабні бойові дії проти Ірану.

Зараз дивляться

Водночас можливість застосування сили повністю не виключається. Один із американських чиновників зазначив, що США можуть завдати ударів у разі, якщо Іран першим атакує американську сторону.

Зміна підходу відбувається на тлі ситуації в Ормузькій протоці. Американські чиновники вважають, що її розмінування Військово-морськими силами США стало переломним моментом, оскільки суттєво послабило можливості Тегерана впливати на судноплавство та світові енергетичні ринки.

— Іранці втратили контроль над протокою. Тепер вона перебуває під контролем США, — заявив Axios один із американських чиновників.

За інформацією видання, дедалі більше нафтових танкерів проходять південною частиною Ормузької протоки. Водночас поблизу острова Харг — головного центру експорту іранської нафти — протягом останніх двох тижнів майже не фіксували танкерів.

На чому США зосередять тиск на Тегеран

Нинішній підхід адміністрації Трампа передбачає спробу уникнути нової масштабної військової кампанії, одночасно посилюючи економічний тиск на Іран.

Йдеться про продовження американської військово-морської блокади, запровадження нових санкцій та забезпечення максимально можливих обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Представник Держдепартаменту США Томмі Піготт заявив, що Вашингтон намагається перекрити фінансові канали, які залишилися в іранського режиму.

— Президент чітко дав зрозуміти, що Тегеран не може мати ядерну зброю і що він використовуватиме необхідні інструменти для досягнення цієї мети, — сказав Піготт.

За словами одного з американських чиновників, такий підхід може зберігатися щонайменше до завершення проміжних виборів у США. Після них Вашингтон може знову розглянути можливість військової кампанії.

Чи ведуть США переговори з Іраном

Джерело Axios стверджує, що наразі США не ведуть переговорів з Іраном, а намагаються тиском змусити Тегеран повернутися за стіл переговорів.

Очікується, що 26 серпня представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які займаються іранським напрямом, відвідають Центральне командування США. Там вони мають отримати брифінги щодо ситуації.

Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що робить ставку на економічний тиск на Іран замість нової військової операції.

За інформацією Axios, ще на початку серпня американський президент був близький до рішення про відновлення масштабних бойових дій. Однак згодом він перестав озвучувати нові військові погрози на адресу Тегерана.

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