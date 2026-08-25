У справі про невдалу атаку на український літак у аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку. Удар мав бути масштабнішим, ніж повідомлялося раніше.

Про це повідомляють Bild та Welt.

Атака на український літак у Лейпцигу: виявлено третій дрон

Як стверджують джерела в німецьких безпекових відомствах, 14 серпня знайдено ще один безпілотник, про який раніше не було відомо. Його виявили у полі в Кабельскеталі в районі Заалекрайс землі Саксонія-Ангальт, якамежує із західною частиною аеропорту Лейпцига.

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Слідчі наступного дня знайшли на місці події речовину. За попередніми даними, це могло бути близько 50 грамів військової вибухівки гексогену. Правоохоронці припускають, що планувався набагато масштабніший удар, ніж було відомо раніше.

Крім цього, 4 серпня, коли виявили перший дрон, невідомий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком логістичної компанії DHL. Через це літак вимушено перервав посадку в Лейпцигу та полетів до Ганновера. Там слідчі оглянули його в аеропорту та допитали екіпаж.

Як зазначається, пошкодження виявили на хвостовій частині літака. Попереднє розслідування свідчить про те, що можна відкинути версію про ймовірне зіткнення з птахом.

Водночас у селі Курсдорф біля злітно-посадкової смуги аеропорту слідчі виявили антену та іншу електроніку, які могли бути використані для керування дронами. Стверджується, що вони були прикріплені до дерева за допомогою клейкої стрічки.

Крім цього, неподалік також виявили компоненти безпілотника – двигун та ротор. У Німеччині поки не називають, хто міг бути замовником та виконавцем атаки.

Атака на український літак у Лейпцигу: заява канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що незабаром офіційно назвуть усіх причетних до атаки на український Ан-124 в аеропорту в Лейпцигу. За його словами, розслідування ще триває.

Як зазначають видання, Мерц дав зрозуміти, що в Берліні є інформація, яку поки не поспішають оприлюднювати публічно через потребу в додатковому підтвердженні. Проте він додав, що скоро ці відомості стануть відомими.

За словами Мерца, Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак. На його думку, винні у гібридних атаках мають бути притягнуті до відповідальності. Канцлер стверджує, що жодні атаки та залякування не зможуть зупинити допомогу для України.

На початку серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українського вантажного літака Антонов виявили дрон із детонатором.

Згодом у Міністерстві закордонних справ повідомили, що українські літаки в аеропорту Лейпцигу не зазнали пошкоджень внаслідок надзвичайної події.

Після цього стало відомо, що на борту вантажного літака Ан-124 перебували боєприпаси. Незадовго до інциденту їх доставили з Франції до Лейпцига для подальшого транспортування.

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