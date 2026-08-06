На борту українського вантажного літака Ан-124, поруч із яким в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою, перебували боєприпаси.

Про це повідомляють німецькі видання, посилаючись на конфіденційний поліцейський звіт.

На борту літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига були боєприпаси

Незадовго до інциденту боєприпаси доставили з Франції до Лейпцига, звідки їх мали транспортувати далі, зазначають журналісти.

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У поліцейському документі вказано, що 4 серпня о 23:42 працівники аеропорту помітили безпілотник, який завис між двома українськими літаками Ан-124 компанії Антонов.

Як сказано у звіті, між дроном і працівником аеропорту “відбувся контакт”, після чого апарат опинився на землі.

Встановлена в аеропорту система виявлення дронів не змогла зафіксувати безпілотник. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт припускав, що апарат міг бути спеціально модифікований для обходу систем протидії.

За допомогою камер відеоспостереження слідство встановило, що близько 19:28 дрон проник на територію аеропорту з південного боку та приземлився на стоянці літаків.

На відеозаписах не зафіксовано, щоб він знову здіймався у повітря. Через кілька годин безпілотник знову перебував у повітрі на невеликій висоті між припаркованими Ан-124, де його й помітили.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що на момент інциденту через аеропорт Лейпцига не здійснювалися військові перевезення Бундесверу.

Експертиза встановила, що до дрона був прикріплений пакет із вибуховою речовиною розміром приблизно з кулак. Фахівці припускають, що це міг бути Semtex – вибухівка, яку використовують у військовій сфері та промисловості.

Що відомо про інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига

Уночі 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і невідомою речовиною. Безпілотник знаходився на посадковій смузі поблизу українського вантажного літака Антонов.

Через інцидент частину літаків спрямували на інші маршрути. Один із вантажних літаків DHL не зміг одразу приземлитися й був змушений зробити додаткове коло після зіткнення в повітрі з невідомим об’єктом. Згодом пілоти підтвердили, що ним міг виявитися ще один БпЛА.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

У МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпциг/Галле ніхто не постраждав, а літаки української компанії Антонов не зазнали пошкоджень.

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