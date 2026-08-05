У німецькому аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українського вантажного літака Антонов виявили дрон із детонатором.

Про це повідомляють Reuters із посиланням на німецьку поліцію та Bild.

Дрон біля українського літака в Лейпцигу: що відомо

За інформацією Reuters, інцидент стався незадовго до опівночі 5 серпня. Поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник, після чого на місце прибули вибухотехніки, а південну смугу тимчасово закрили.

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Видання Bild стверджує, що дрон перебував неподалік українського вантажного літака Антонов (Ан-124). За даними журналістів, до безпілотника була прикріплена невідома речовина з детонатором, через що слідчі класифікували знахідку як можливий вибуховий пристрій.

Для обстеження небезпечного об’єкта залучили роботизований комплекс саперів. Наразі офіційно не повідомляється, чи був пристрій контрольовано знешкоджений.

Через інцидент кілька рейсів спрямували до інших аеропортів.

За даними Reuters, один із вантажних літаків DHL під час повторного заходу на посадку зіткнувся в повітрі з невідомим об’єктом і був змушений сісти в Ганновері. Після посадки на носовій частині літака виявили незначні пошкодження.

Правоохоронці розслідують інцидент як можливий злочин, пов’язаний із державною безпекою. Наразі тривають пошуки оператора дрона.

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